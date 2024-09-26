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Власти Китая выделят единовременное пособие для граждан, живущих в условиях крайней нищеты

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Женщины держит купюры китайского юаня
Китайский юань. Иллюстративное фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Правительство Китая объявило о предоставлении единовременных денежных пособий гражданам, живущим в условиях крайней нищеты, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Пособия будут выданы крайне бедным людям, сиротам и представителям других нуждающихся категорий в честь 75-й годовщины основания КНР.

Согласно данным Министерства гражданских дел Китая, субсидии будут выдаваться до Дня образования КНР, который отмечается 1 октября. Цель заключается в том, чтобы граждане ощутили заботу и внимание со стороны партии и правительства. Точные размеры пособий или дополнительные детали не уточняются.

"Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая сосредоточены на оказании поддержки гражданам с низким и средним уровнем дохода в рамках общей кампании по достижению всеобщего процветания", — отметил основатель China Market Research Group Шон Рейн.

Концепция всеобщего процветания, впервые предложенная Мао Цзэдуном в 1950-х годах, была вновь введена китайским правительством в 2021 году с целью обеспечения умеренного уровня благосостояния для всех категорий граждан.

По состоянию на ноябрь 2023 года, 40,4 млн человек в Китае получают пособия по безработице, средний размер которых составляет около 779 юаней (110,80 долларов) в месяц для жителей городов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166249-vlasti-kitaya-vydelyat-edinovremennoe-posobie-dlya-grazhdan-zhivushchih-v-usloviyah-krayney-nishchety/

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