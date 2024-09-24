Компания Boeing пообещала повысить зарплаты сотрудников на 30%, чтобы остановить забастовку

Компания Boeing предложила повысить зарплаты работников на 30% в попытке остановить забастовку. Однако это вызвало еще большее недовольство среди бастующих, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Руководство Boeing направило предложение напрямую рабочим, минуя переговоры с профсоюзами, что вызвало резкую критику со стороны лидеров профсоюзов. Представители бастующих обвинили компанию в попытке избежать полноценного диалога и выразили возмущение таким подходом.

Компания заявила, что это предложение является окончательным, и добавила, что оно будет действительно только в случае, если члены профсоюза проголосуют за него до пятницы.

Международная ассоциация машиностроителей и работников аэрокосмической промышленности решительно отвергла предложение, заявив, что у Boeing нет права требовать проведения голосования в столь сжатые сроки.

Boeing стремится улучшить свое финансовое положение после тяжелого пятилетнего периода, включающего две трагические аварии и снижение спроса на самолеты из-за пандемии.