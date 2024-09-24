Администрация Байдена предложила запретить использование китайского ПО в американских авто

Администрация президента США Джо Байдена предложила запретить использование китайского программного обеспечения в автомобилях американцев, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Министерство торговли США предложило запретить использование китайского софта и оборудования в транспортных средствах в целях национальной безопасности. Если этот запрет вступит в силу, американский рынок окажется закрыт для китайских автопроизводителей.

Этот шаг также вынудит всех крупных автопроизводителей, как американских, так и международных, в ближайшие годы удалить ключевые китайские компоненты и программное обеспечение из автомобилей, продаваемых в США.

Администрация Байдена выразила серьёзную озабоченность по поводу возможного сбора данных американских водителей через китайское ПО. Власти США подозревают, что китайское правительство может получить доступ к информации о транспортной инфраструктуре Штатов через данное ПО. В феврале Белый дом инициировал расследование потенциальных рисков.

В прошлом месяце посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало меры США по ограничению экспорта китайских автомобилей, призвав США соблюдать рыночные принципы и международные торговые правила, обеспечив равные условия для всех компаний.