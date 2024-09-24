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Администрация Байдена предложила запретить использование китайского ПО в американских авто

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена предложила запретить использование китайского программного обеспечения в автомобилях американцев, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Министерство торговли США предложило запретить использование китайского софта и оборудования в транспортных средствах в целях национальной безопасности. Если этот запрет вступит в силу, американский рынок окажется закрыт для китайских автопроизводителей.

Этот шаг также вынудит всех крупных автопроизводителей, как американских, так и международных, в ближайшие годы удалить ключевые китайские компоненты и программное обеспечение из автомобилей, продаваемых в США.

Администрация Байдена выразила серьёзную озабоченность по поводу возможного сбора данных американских водителей через китайское ПО. Власти США подозревают, что китайское правительство может получить доступ к информации о транспортной инфраструктуре Штатов через данное ПО. В феврале Белый дом инициировал расследование потенциальных рисков.

В прошлом месяце посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало меры США по ограничению экспорта китайских автомобилей, призвав США соблюдать рыночные принципы и международные торговые правила, обеспечив равные условия для всех компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2165182-administraciya-baydena-predlozhila-zapretit-ispolzovanie-kitayskogo-po-v-amerikanskih-avto/

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