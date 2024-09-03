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Эксперты: "Зеленые" технологии столкнулись с недофинансированием из-за популярности ИИ

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Земной шар на руке
Экология. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты заявили, что компании, работающие в сфере "зеленых" технологий, все чаще закрываются из-за нехватки финансирования, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Компании из сектора чистых технологий, которые ранее привлекали сотни миллионов долларов от таких инвесторов, как SoftBank и Amazon, теперь массово закрываются или находятся на грани закрытия из-за финансовых трудностей.

Аналитики FT отмечают, что два-три года назад эти предприятия легко получали деньги от венчурных инвесторов. Однако сейчас они сталкиваются с проблемами привлечения финансирования из-за высоких процентных ставок и сложностей с получением федеральных налоговых льгот.

Эти проблемы могут помешать достижению целей администрации Байдена по развитию возобновляемой энергетики и сокращению выбросов углерода.

Так, в августе стартап по производству аккумуляторов Moxion Power, привлекший средства из фонда Climate Pledge Fund компании Amazon, подал заявление о банкротстве. То же самое сделала SunPower, американская публичная компания, контролируемая французским нефтяным гигантом Total.

Билал Зубери, генеральный партнер Lux Capital, отметил, что основной проблемой является растущее количество компаний в других секторах, которые также претендуют на финансирование. В настоящее время венчурные капиталисты предпочитают вкладываться в технологии искусственного интеллекта или оборонную промышленность, а не в "зеленые" технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2156485-eksperty-zelenye-tehnologii-stolknulis-s-nedofinansirovaniem-iz-za-populyarnosti-ii/

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