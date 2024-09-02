Bloomberg: Китай может ввести меры против Японии из-за ограничения продаж оборудования

Китай пригрозил Японии серьезными ответными мерами, если Токио продолжит ограничивать продажи оборудования для производства микросхем китайским компаниям, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, высокопоставленные китайские чиновники пригрозили японским коллегам введением экономических ограничений, если Токио не прекратит ограничивать продажи оборудования для производства микросхем китайским компаниям

Пекин может заблокировать японским компаниям доступ к критически важным минералам, необходимым для производства автомобилей. Это может ударить по ведущим автопроизводителям Японии, которые являются ключевыми игроками в экономике страны.

США оказывают давление на Японию, требуя дополнительных ограничений на продажу передовых инструментов для производства микросхем Китаю. Вашингтон проводит кампанию, направленную на ограничение способности Китая развивать полупроводниковую промышленность.

США используют международный документ, позволяющий контролировать продажи продуктов, произведенных в любой точке мира, если в их производстве использованы даже минимальные американские технологии.