Японская иена растет после нового заявления главы Центробанка страны

Японская иена растет на фоне заявлений главы японского центробанка о готовности повышать процентную ставку в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на

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Иена выросла после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал понять, что банк держит курс на повышение процентной ставки. Азиатские акции компенсировали потери благодаря росту китайских акций. В настоящее время трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое должно состояться на этой неделе.

Японская валюта выросла на 0,7% по отношению к доллару, в то время как фьючерсы на государственные облигации упали. В ответах законодателям Кадзуо Уэда сказал, что позиция Банка Японии не изменилась. Если инфляция и экономические данные продолжат соответствовать прогнозам, банк будет продолжать повышение процентной ставки.

Комментарии прозвучали после того, как заместитель главы банка попытался заверить инвесторов, что дальнейшие повышения будут зависеть от состояния рынка. Инвесторы обеспокоены будущими действиями центробанка Японии, поскольку повышение процентной ставки в июле спровоцировало массовую распродажу акций на мировом рынке.

Данные по инфляции в Японии также превзошли прогнозы аналитиков. Потребительские цены в июле выросли на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.