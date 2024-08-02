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Акции японских компаний потеряли в цене после укрепления иены

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Курс японской иены
Курс японской иены. Фото: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images

Акции японских компаний потеряли в цене после известия о повышении процентной ставки центробанком Японии и укрепления иены, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Акции Toyota, Panasonic и других крупнейших компаний Японии резко потеряли в цене. Таким образом, инвесторы отреагировали на неожиданное повышение процентной ставки Банком Японии накануне и новый рост курса иены.

После решения Банка Японии повысить базовую процентную ставку до 0,25% — самого высокого уровня за 15 лет — иена продолжила укрепляться по отношению к доллару, достигнув 148,56 иен в ходе ранних торгов в четверг.

Рост курса иены, начавшийся в середине июля и отчасти вызванный вмешательством правительства, теперь обусловлен ожиданиями того, что центральный банк Японии начал процесс, который может привести как минимум к двум повышениям ставок в течение следующих 12 месяцев, даже, несмотря на то, что Федеральная резервная система США, похоже, готова начать их снижение.

Японские акции, измеряемые индексом Topix, упали на 3,6% в четверг. В большей степени от обвала пострадали автопроизводители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2143524-akcii-yaponskih-kompaniy-poteryali-v-cene-posle-ukrepleniya-ieny/

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