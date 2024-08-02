Акции японских компаний потеряли в цене после укрепления иены

Акции японских компаний потеряли в цене после известия о повышении процентной ставки центробанком Японии и укрепления иены, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Акции Toyota, Panasonic и других крупнейших компаний Японии резко потеряли в цене. Таким образом, инвесторы отреагировали на неожиданное повышение процентной ставки Банком Японии накануне и новый рост курса иены.

После решения Банка Японии повысить базовую процентную ставку до 0,25% — самого высокого уровня за 15 лет — иена продолжила укрепляться по отношению к доллару, достигнув 148,56 иен в ходе ранних торгов в четверг.

Рост курса иены, начавшийся в середине июля и отчасти вызванный вмешательством правительства, теперь обусловлен ожиданиями того, что центральный банк Японии начал процесс, который может привести как минимум к двум повышениям ставок в течение следующих 12 месяцев, даже, несмотря на то, что Федеральная резервная система США, похоже, готова начать их снижение.

Японские акции, измеряемые индексом Topix, упали на 3,6% в четверг. В большей степени от обвала пострадали автопроизводители.