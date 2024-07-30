Европа произвела больше энергии с помощью ветра, чем за счет угля и газа в 2024 году

За первую половину 2024 года странам Евросоюза удалось выработать за счет ветра и солнца больше электроэнергии, чем за счет угля и газа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Согласно отчету климатического аналитического центра Ember, в первой половине 2024 года ветряные турбины и солнечные панели выработали 30% электроэнергии в Европейском союзе, обогнав ископаемое топливо.
При этом выработка электроэнергии за счет сжигания угля, нефти и газа упала на 17% за первые шесть месяцев года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики обнаружили, что отказ от загрязняющих видов топлива привел к снижению выбросов в секторе на треть с первой половины 2022 года.
Крис Росслоу, аналитик Ember, сказал, что популярность ветровой и солнечной энергетики снижает важность ископаемого топлива. По его словам, прямо сейчас происходит исторический сдвиг в энергетическом секторе.
В отчете также говорится, что электростанции ЕС с первой половины 2023 года по первую половину 2024 года сжигали на 24% меньше угля и на 14% меньше газа. Изменение произошло, несмотря на небольшой рост спроса на электроэнергию после двух лет спада, связанного с пандемией и войной в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2141788-evropa-proizvela-bolshe-energii-s-pomoshchyu-vetra-chem-za-schet-uglya-i-gaza-v-2024-godu/