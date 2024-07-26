Богатых граждан Южной Кореи могут освободить от высокого налога на наследство

Богатых граждан Южной Кореи могут освободить от уплаты налога на наследство, который в этой стране является одним из самых высоких в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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На протяжении нескольких десятилетий Южная Корея взимала с богатых людей налог на наследство в размере до 60%, вынуждая семьи миллиардеров прибегать к финансовым уловкам, чтобы выплатить долг.

Теперь богатые кланы страны оказались на шаг ближе к тому, чтобы получить отсрочку по налогам, которые являются одними из самых высоких в мире. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует снизить потолок налога на наследство с 50% до 40% и отменить правило, которое требует от руководителей крупных компаний платить налог по еще более высокой ставке, сообщили в Министерстве финансов страны.

В свое время данный налог был введен, чтобы помешать богатым семьям, которые управляют большими конгломератами, передавать бизнес по наследству. По мнению властей, компании могли оказывать непропорциональное влияние на экономику. При этом розничные инвесторы критиковали эту меру. По их мнению, держатели контрольного пакета акций компаний были заинтересованы в том, чтобы искусственно занижать цены на акции.

Если данное предложение будет одобрено парламентом, контролируемым оппозицией, это событие станет первым снижением ставки налога на наследство в стране с 1995 года.