Эксперты предсказали, что искусственные бриллианты потеряют популярность к 2030 году

Эксперты рассказали, смогут ли необработанные драгоценные камни вновь стать востребованными на фоне роста популярности камней, выращенных в лабораториях, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Рынок натуральных алмазов переживает один из самых серьезных спадов, поскольку из-за падения цен потребители переходят на камни фабричного производства.

В настоящее время объем рынка необработанных камней составляет 83,5 млрд долларов, и некоторые эксперты прогнозируют, что необработанные натуральные камни вырастут в цене, поскольку цены на выращенные в лаборатории камни упали слишком сильно.

Они полагают, что падение цен на искусственные алмазы приведет к кризису прибыльности для розничных торговцев, что заставит их продвигать натуральные камни, добытые классическим образом.

"Мы приближаемся к поворотной точке, когда прибыльность розничных торговцев, продающих выращенную в лаборатории продукцию, станет намного ниже, чем в предыдущие пять лет", — сказал независимый отраслевой аналитик Пол Зимниски.

По его словам, для компаний, выпускающих ювелирные изделия, это может стать поводом, чтобы вернуться к натуральным камням.

Эту точку зрения поддерживает крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers. Компания ожидает, что доля рынка выращенных в лаборатории бриллиантов к 2030 году сократится на 20% — с 13 до 10 млрд долларов, а цены на них упадут, поскольку потребители начнут рассматривать их как дешевую бижутерию, а не как драгоценные камни.