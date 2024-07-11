Тони Роббинс вложил 200 млн долларов в проект, обещающий прорыв в "зеленой" энергетике

Мотивационный оратор Тони Роббинс вложил 200 млн долларов в проект, создатели которого обещают совершить прорыв в области "зеленой" энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Тони Роббинс инвестировал в проект калифорнийского ученого Саймона Ходсона, который заявил, что сможет превратить отходы угольной промышленности в удобрения и другую полезную продукцию.

По словам Ходсона, разработанные им квантовые реформаторы могут превращать уголь в сгораемый водород — без выбросов парниковых газов. Выработанный водород можно будет использовать на старых угольных электростанциях, чего никогда не делали раньше.

Как стало известно журналистам, Тони Роббинс вложился в этот проект еще осенью 2022 года. 200 млн долларов, инвестированные в проект Ходсона, стали крупнейшей единовременной инвестицией, которую когда-либо делал Роббинс.

Как сообщил пресс-секретарь Роббинса, недавно предпринимателю удалось вернуть 75 млн долларов из вложенных 200.

Компания Саймона Ходсона Omnis, которая в будущем будет выпускать продукцию под брендом Omnigen, отвечает основным требованиям, выдвигаемым для стартапа в сфере чистой энергии. Технология устраивает обе стороны политического спектра (демократов и республиканцев), обещая устранить выбросы при использовании ископаемого топлива, тем самым сохраняя рабочие места в находящейся под угрозой отрасли.

При этом другие ученые скептически настроены по отношению к данной инициативе, поскольку Саймон Ходсон ни разу публично не высказывался о технологии, которая лежит в основе запуска его стартапа.