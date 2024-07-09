Впервые в истории США получили больше энергии от ветра, чем от угля

Впервые в истории Соединенные Штаты получили больше энергии от ветровой энергетики по сравнению с угольной, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным управления энергетической информации США, в 2024 году ветровая энергетика впервые стала более крупным источником электроэнергии, чем уголь. Данные агентства говорят, что в апреле ветрогенераторы выработали 47,7 млн мегаватт-часов энергии, а угольные электростанции — 37,2 млн мегаватт-часов.

Этот сдвиг прогнозировался еще в декабре 2023 года.

"Генерация угольных электростанций имеет самый резкий спад в прогнозе из-за роста популярности возобновляемых источников энергии, низких цен на природный газ и продолжающегося вывода угольных электростанций из эксплуатации", — говорилось в сообщении управления, опубликованном в декабре.

При этом эксперты признают, что возросший интерес к технологии искусственного интеллекта может привести к тому, что угольная энергетика вновь станет более востребованной.

Для работы суперкомпьютеров с ИИ требуется большое количество энергии, которое угольные электростанции могут выработать намного быстрее.