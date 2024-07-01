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Эксперты порекомендовали центробанкам не снижать ставку слишком резко

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Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Международные эксперты порекомендовали центробанкам стран мира не снижать процентную ставку слишком резко из-за риска инфляции, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Банк международных расчетов, отвечающий за сотрудничество между центробанками мира и ускорение международных финансовых расчетов, опубликовал отчет, в котором говорится, что мировая экономика готова к "плавной посадке", то есть к постепенному снижению процентных ставок от центробанков. Это стало возможным, поскольку уровень инфляции снизился, а экономика стран продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Однако в отчете говорится, что банки не должны снижать ставку слишком резко, поскольку все еще существует риск наступления инфляции из-за роста цен на услуги и роста заработных плат.

В документе также говорится, что финансовые системы мира остаются уязвимыми из-за высокого уровня госдолга и падения цен на коммерческую недвижимость.

"Преждевременное смягчение денежно-кредитной политики может вновь спровоцировать инфляционное давление. Это может стоить центробанкам очень дорого, поскольку доверие граждан к госоргану будет подорвано", — говорится в отчете Банка международных расчетов.

В 2021 и 2022 году Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк подверглись критике за медленную реакцию на сбои в цепочках поставок, спровоцированные пандемией и скачок цен на энергоносители. Тогда в мировой экономике наблюдался самый сильный рост инфляции за последнее поколение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126622-eksperty-porekomendovali-centrobankam-ne-snizhat-stavku-slishkom-rezko/

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