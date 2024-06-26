Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эксперты рассказали, насколько реально внедрение глобального налога для миллиардеров

Опубликовано:

Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Наблюдатели за рынком заявили, что введение глобального минимального налога для миллиардеров является осуществимой задачей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету, подготовленному по заказу G20 (совет министров финансов крупнейших экономик мира), введение глобального минимального налога для миллиардеров, зарабатывающих до 250 млрд долларов в год, технически осуществимо и может быть успешно внедрено, даже если к данным мерам прибегнут не все страны мира.

Экономист Габриэль Цукман заявил, что скоординированный минимальный налог на общий доход трех тысяч миллиардеров со всего мира в настоящее время является насущной необходимостью. Текущая эффективная ставка налога для миллиардеров эквивалентна всего 0,3% от их богатства.

Эксперты рекомендуют, чтобы богатые люди, общее состояние которых превышает миллиард долларов (включая недвижимость и акции), платили минимальную сумму дополнительного налога на богатство, равную 2% от их общего состояния.

По его словам, это позволит привлечь 200-250 млрд долларов в год. Распространение налога на физических лиц с собственным капиталом более 100 млн долларов позволит привлечь дополнительные 100-140 млрд долларов.

Министры финансов G20 встретятся в следующем месяце, чтобы обсудить эти меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2124033-eksperty-rasskazali-naskolko-realno-vnedrenie-globalnogo-naloga-dlya-milliarderov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie