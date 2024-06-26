Эксперты рассказали, насколько реально внедрение глобального налога для миллиардеров

Наблюдатели за рынком заявили, что введение глобального минимального налога для миллиардеров является осуществимой задачей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно отчету, подготовленному по заказу G20 (совет министров финансов крупнейших экономик мира), введение глобального минимального налога для миллиардеров, зарабатывающих до 250 млрд долларов в год, технически осуществимо и может быть успешно внедрено, даже если к данным мерам прибегнут не все страны мира.

Экономист Габриэль Цукман заявил, что скоординированный минимальный налог на общий доход трех тысяч миллиардеров со всего мира в настоящее время является насущной необходимостью. Текущая эффективная ставка налога для миллиардеров эквивалентна всего 0,3% от их богатства.

Эксперты рекомендуют, чтобы богатые люди, общее состояние которых превышает миллиард долларов (включая недвижимость и акции), платили минимальную сумму дополнительного налога на богатство, равную 2% от их общего состояния.

По его словам, это позволит привлечь 200-250 млрд долларов в год. Распространение налога на физических лиц с собственным капиталом более 100 млн долларов позволит привлечь дополнительные 100-140 млрд долларов.

Министры финансов G20 встретятся в следующем месяце, чтобы обсудить эти меры.