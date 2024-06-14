Люксовые бренды снизили цены на свои товары в Китае из-за падения спроса

Люксовые бренды снизили стоимость своих товаров в Китае почти на 50%, стремясь распродать излишки на фоне падения спроса, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Французский бренд Balenciaga снизил стоимость некоторых своих товаров на китайской платформе Tmall почти на 40%. Похожая тенденция наблюдается и у других компаний: Versace, Givenchy и Burberry в этом месяце значительно снизили цены на Tmall и других китайских платформах. В некоторых случаях цена уменьшилась вдвое.

Эксперты говорят, что такая ценовая война была бы немыслима всего несколько лет назад для брендов, чей рост обусловлен эксклюзивностью и ценностью продукции, которая со временем превращается в винтаж и растет в цене. Обычно люксовые бренды распродают излишки с помощью закрытых частных распродаж, в которых могут участвовать только избранные постоянные покупатели.

"Что я нахожу удивительным и откровенно опрометчивым, так это то, что компании распродают излишки на такой открытой площадке как Tmall. Это аналогично тому, как если бы компания проводила распродажу прямо на улице на Пятой Авеню или на Елисейских полях", — сказал Жак Ройзен, управляющий директор по китайскому консалтингу в Digital Luxury Group.

Эта стратегия подчеркивает затруднительное положение, с которым мировые дома моды столкнулись в Китае. Экономический спад влияет на благосостояние жителей Китая, и многие из них отказываются от покупки предметов роскоши, даже если до этого были постоянными покупателями.