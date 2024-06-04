Эксперт: Богатые люди должны платить больше налогов для борьбы с климатическим кризисом

Исполнительный директор Европейского климатического фонда заявила, что для борьбы с климатическим кризисом богатые люди должны платить больше налогов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Лоуренс Тубиана, исполнительный директор Европейского климатического фонда и один из авторов Парижского соглашения 2015 года, согласно которому страны должны постепенно снижать уровень выбросов, высказалась о мировой борьбе с климатическим кризисом.

По ее словам, богатые люди во всем мире должны платить больше налогов или вносить определенные сборы за высокий уровень потребления.

Она напомнила, что бедные страны, страдающие от изменений климата, в настоящее время пытаются привлечь триллион долларов, чтобы сократить количество выбросов и справиться с последствиями климатического кризиса.

Одно из предложений, высказанных Европейским климатическим фондом, связано с введением дополнительных сборов для людей, которые летают на самолетах слишком часто, в частности, для пассажиров бизнес-класса.

Согласно исследованию Всемирного банка, другой возможностью является введение налога на выбросы углерода в международном судоходстве, который может принести миллиарды долларов, не нарушая при этом мировую торговлю.