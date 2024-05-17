Объемы промышленного производства в Китае растут на фоне укрепления экономики

Объемы промышленного производства Китая растут, поскольку Пекин делает ставку на промышленность в стремлении восстановить экономику, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Объемы промышленного производства Китая в прошлом месяце выросли больше, чем ожидалось, однако розничные продажи росли медленнее. Это является признаком того, что слабый потребительский спрос мешает восстановлению второй по величине экономики мира.

Промышленное производство выросло на 6,7% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года, как показали официальные данные Национального бюро статистики, превзойдя прогноз экономистов, которые предсказывали рост на 4,5%.

Тем не менее, розничные продажи выросли лишь на 2-3% по сравнению с годом ранее и по сравнению с прогнозом аналитиков в 3,7%, что сигнализирует о том, что властям необходимо активизировать усилия по стимулированию внутреннего потребления.

В последние месяцы экономика Китая демонстрировала смешанные признаки восстановления: экспорт вернулся к росту в апреле, но внутренние продажи испытывали трудности из-за глубокого спада в секторе недвижимости.

Народный банк Китая планирует начать продажу "сверхдлинных" облигаций на сумму 1 трлн юаней (140 млрд долларов) уже 17 мая, что, по заявлению правительства, должно в полной мере реализовать решающую роль государственных инвестиций в поддержании экономического роста.