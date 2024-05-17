Миллиардеры США строят новый экологичный город в Калифорнии

Миллиардеры из сферы технологий, финансов и аэрокосмической промышленности собираются построить в Калифорнии новый город, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Программа California Forever, финансируемая богатыми американцами, ставит целью развитие нового города к северо-востоку от Сан-Франциско и создание в этом городе новых рабочих мест. На этой неделе авторы проекта поделились, какие компании станут первыми работодателями для будущих жителей нового города.

Сообщается, что дюжина компаний в сфере технологий, производства и финансов выразили заинтересованность в открытии предприятий в новом округе Солано. Однако это произойдет только в случае, если местные избиратели одобрят смягчение правил землепользования, которые в настоящее время действуют в Калифорнии.

Проект уже завоевал расположение некоторых местных жителей, одновременно вызывая критику со стороны тех, кто обвиняет потенциального застройщика в использовании "тактики сильной руки", чтобы заставить бывших землевладельцев продавать компаниям свою собственность.

В число предприятий, готовых зайти в новый город, входят медиа-компания Freethink, производитель дронов Zipline, поставщик финансовых услуг Brex и ИИ-стартап Serve Robotics, финансируемый Uber и Nvidia.

Проект также включает планы по строительству солнечной фермы и регионального хранилища аккумуляторов, что создаст более 1300 рабочих мест с полной занятостью во время строительства и принесет 281 млн долларов в год. Солнечная ферма сможет обеспечить электроэнергией 1,5 млн домов.