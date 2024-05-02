Эксперты: Сотни банков США могут оказаться под угрозой банкротства

Эксперты заявили, что сотни банков США могут оказаться под угрозой банкротства из-за высокой процентной ставки, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Консалтинговая фирма Klaros Group проанализировала около четырех тысяч банков США и обнаружила, что 282 банка сталкиваются с двойной угрозой: кредитами на коммерческую недвижимость и потенциальными потерями, связанными с высокими процентными ставками.

Большинство этих банков являются мелкими кредиторами с активами менее 10 млрд долларов.

"Большая часть этих банков в настоящий момент не являются неплатежеспособными, и даже не близки к этой позиции. Они просто находятся в стрессе.

Многие из них смогут избежать банкротства, однако это не значит, что клиенты не пострадают из-за трудностей, которые испытывает банк", — сказал Брайан Грэм, соучредитель и партнер Klaros Group.

По его словам, больше всего от сложностей банков могут пострадать населенные пункты и рынок труда, поскольку руководство финансовых учреждений предпочтет не инвестировать в открытие новых филиалов и расширение штата. При этом частных лиц данные трудности коснутся лишь косвенно.