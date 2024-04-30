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Высокая инфляция в Германии может повлиять на снижение ставки Европейским центробанком

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Флаг Германии
Флаг Германии. Иллюстративное фото: pexels.com

Высокая инфляция в Германии сдерживает ожидания инвесторов по снижению ставок Европейским центральным банком, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Показатель инфляции в Германии в апреле вырос намного больше, чем прогнозировали эксперты. Рост случился на фоне высоких цен на продукты питания и энергоносители, что ослабило надежды инвесторов на снижение процентной ставки в этом году.

Согласно данным Федерального статистического агентства Германии Destatis, потребительские цены в стране выросли на 2,4% за первый квартал 2024 года по сравнению с 2,3% в конце 2023 года. Экономисты ожидали, что данный показатель не изменится.

Однако, исключая базовые цены на энергоносители и продукты питания, Destatis сообщила, что базовая инфляция снизилась с 3,3% до 3%.

Поскольку Испания сообщила об аналогичном росте общей инфляции в сочетании с замедлением роста базовых цен, данные Германии подорвали уверенность инвесторов в том, что Европейский центральный банк значительно снизит процентную ставку в этом году.

Экономист Карстен Бжески заявил, что рост инфляции в Германии стал хорошим напоминанием о том, насколько трудно будет ЕС добиться устойчивого возвращения инфляции к уровню в 2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2093573-vysokaya-inflyaciya-v-germanii-mozhet-povliyat-na-snizhenie-stavki-evropeyskim-centrobankom/

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