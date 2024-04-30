Эксперты повысили прогноз роста азиатской экономики в 2024 году

Международный валютный фонд повысил прогноз роста азиатской экономики в 2024 году до 4,5%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эксперты МВФ заявили, что экономический рост азиатского региона в 2024 году составит 4,5%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем шестью месяцами ранее. При этом прогноз на 2025 год остался неизменным и остановился на уровне 4,3%.

"Перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона на 2024 год улучшились: теперь мы ожидаем, что экономика региона вырастет сильнее, чем мы прогнозировали ранее, поскольку инфляционное давление продолжает ослабевать", — написал Кришна Сринивасан, директор МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Пересмотр прогнозов отражает повышение рейтингов Китая, заявили в МВФ. По мнению экспертов, политическая поддержка окажет влияние на рост экономики.

Также в МВФ назвали Индию самой быстрорастущей крупной экономикой в мире, заявив, что государственные инвестиции остаются важным драйвером роста этой страны. В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой в мире с ВВП в 3,7 трлн долларов. К 2027 году власти Индии надеются сделать свою страну третьей по величине экономикой мира.