Эксперты: ЕС придется ввести высокую пошлину для китайских производителей электромобилей

Согласно анализу экспертов, Евросоюзу придется ввести 50%-ное повышение тарифов, чтобы остановить приток дешевых китайских электромобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Ожидается, что масштабное расследование Брюсселя по борьбе с субсидиями, выделяемыми производителям китайских электромобилей, завершится в течение нескольких недель. При этом по данным исследователей Rhodium Group, любые карательные меры, вероятно, будут слишком слабыми, чтобы сдержать китайских автопроизводителей.

"Мы ожидаем, что Европейская комиссия введет пошлины в диапазоне 15-30%. Но даже если они достигнут более высокого предела, некоторые китайские производители все равно смогут получать достаточную прибыль от экспорта автомобилей в Европу, благодаря существенному ценовому преимуществу", — говорится в отчете.

По их данным, европейский рынок потеряет привлекательность среди китайских автопроизводителей только в случае высоких пошлин. В настоящее время многие компании осознанно вводят более высокие тарифы на территории ЕС.

Так, например, автомобиль Seal U от BYD продается за 20 500 евро в Китае и за 42 000 евро в ЕС. Предполагаемая прибыль составляет 1300 и 14 300 евро соответственно, что дает сильный стимул для экспорта. При этом пошлина ЕС составляет лишь 10%.

"Согласно нашим расчетам, 30%-ная пошлина по-прежнему будет помогать компаниям зарабатывать в ЕС на 15% больше, чем в Китае, а это означает, что экспорт в Европу останется очень привлекательным", — говорится в отчете Rhodium.