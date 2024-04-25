Глава нефтяного фонда Норвегии заявил, что считает Европу "менее трудолюбивой", чем США

Глава нефтяного фонда Норвегии Николай Танген заявил, что разрыв в развитии экономик США и Европы увеличивается с каждым годом, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Николай Танген, исполнительный директор фонда Norges Bank Investment Management стоимостью 1,6 трлн долларов, заявил, что американские компании опережают своих европейских конкурентов в развитии инноваций и технологий, что привело к значительному росту акций США за последнее десятилетие.

По его словам, Европа менее трудолюбива, менее амбициозна, более регулируема по сравнению с США. Кроме того, в Европе, по его мнению, инвесторы больше подвержены риску.

"В Европе существует проблема мышления с точки зрения признания своих ошибок и способности идти на риск. Если ты обанкротишься в Америке, у тебя появится еще один шанс.

В Европе вы больше не будете пытаться. Все дело в общем уровне амбиций. Европейцы недостаточно амбициозны. Возможно, речь идет о балансе между работой и личной жизнью, но американцы просто работают больше", — сказал Танген.

Нефтяной фонд Norges Bank Investment Management является одним из крупнейших инвесторов в мире, владея в среднем 1,5% всех котирующихся на бирже компаний в мире и 2,5% всех европейских акций.

За последнее десятилетие активы фонда в США увеличились, а в Европе сократились. Акции США составляют почти половину всех активов фонда по сравнению с 32% в 2013 году. При этом компании из Великобритании десять лет назад составляли 15% портфеля фонда, а в прошлом году — всего 6%.