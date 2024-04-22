Цены на медь выросли на фоне спроса на сырьевые товары

Цены на медь приблизились к 10 тысячам долларов за тонну, поскольку в условиях восстановления мировой экономики растет спрос на промышленные материалы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В последние недели металлы демонстрируют значительный рост. Так, 22 апреля цена на медь достигла двухлетнего максимума. Признаки улучшения производственной активности в США и Китае спровоцировали спрос на металлы, а устойчивая инфляция делает сырьевые товары более привлекательными.

Сообщается, что инвесторы пытаются подстроиться под очередное изменение политики Федеральной резервной системы США, которая стремится к снижению процентной ставки.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе дал понять, что банку потребуется больше времени, чем ожидалось, чтобы убедиться, что инфляция находится под контролем.