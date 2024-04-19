США, Япония и Южная Корея объединились для ограничения роста доллара

Администрация президента США Джо Байдена объединилась с Японией и Южной Кореей в попытке ограничить рост доллара по отношению к азиатским валютам, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Министры финансов США, Японии и Южной Кореи провели трехстороннюю встречу в Вашингтоне, договорившись, что они будут консультироваться друг с другом по вопросам развития валютного рынка. Три страны также выразили общую обеспокоенность тем фактом, что Китай предпринял шаги по ограничению воздействия силы доллара.

Южнокорейская вона укрепилась на 1% в четверг, в то время как японская иена, индонезийская рупия и китайский юань незначительно выросли после совместного заявления министров.

Соглашение между министерствами трех стран свидетельствуют об их обеспокоенности масштабами роста доллара по отношению к азиатским валютам после объявления данных по инфляции в США. Рост доллара также показал, что у Федеральной резервной системы США вряд ли получится значительно снизить процентную ставку в этом году.

В заявлении политики признают, что Япония и Южная Корея серьезно обеспокоены недавним резким падением курса японской иены и корейской воны. Официальные лица региона опасаются, что более слабые валюты могут способствовать росту инфляции в странах, зависящих от импорта, и снижению покупательной способности.