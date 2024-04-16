ЕС возобновит добычу магния, чтобы снизить зависимость от китайского импорта

Европа возобновит добычу магния впервые за последнее десятилетие в стремлении снизить зависимость блока от китайского импорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Румыния выдала разрешение компании Verde Magnesium из Бухареста, поддерживаемой американским частным инвестором Amerocap, на добычу данного полезного ископаемого.

Руководство Verde намерено инвестировать миллиард долларов в заброшенный магниевый рудник недалеко от города Орадя и построить перерабатывающие предприятия, которые будут использовать возобновляемую энергию, а также перерабатывать алюминий.

В настоящее время более 90% магния, имеющегося в распоряжении евроблока, было импортировано из Китая. При этом данное сырье играет ключевую роль в производстве легких алюминиевых сплавов, применяемых в автомобильной промышленности и упаковке.

Европейская алюминиевая промышленность в 2022 году серьезно пострадала, когда китайское производство временно остановилось из-за высоких цен на энергоносители. Многие заводы в Европе столкнулись с реальной угрозой закрытия.

Бернд Мартенс, председатель Verde Magnesium и бывший директор Audi, отметил, что рудник и завод в Румынии помогут Брюсселю достичь своей цели и обеспечить независимость в производстве жизненно важных металлов, необходимых для перехода к "зеленой" экономике.