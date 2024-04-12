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Какая страна является двигателем роста мировой экономики в 2024 году, рассказали эксперты

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Азиатский банк развития заявил, что Китай остается ключевым двигателем роста мировой экономики, несмотря на сложности, с которыми сталкивается сама страна, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Главный экономист АБР Альберт Пак в своем докладе "Перспективы развития Азии" отметил, что Китай продолжит играть важную роль в мировом экономическом развитии в ближайшие годы.

"Хотя рост экономики Китая в настоящее время замедляется, мы предполагаем, что он по-прежнему будет способствовать глобальному экономическому росту", сказал Пак.

По прогнозам АБР, в 2024 году экономика Китая вырастет на 4,8%, что ниже целевого показателя правительства в 5%. В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2%, что соответствует официальной цели около 5%. Даже при умеренном темпе роста Китая его вклад в рост экономики Азии в 2024-2025 годах составит 46%, согласно данным АБР.

В настоящее время вклад Китая в мировой и азиатский ВВП составляет 18% и 48% соответственно по показателям паритета покупательской способности, используемым АБР, Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2083565-kakaya-strana-yavlyaetsya-dvigatelem-rosta-mirovoy-ekonomiki-v-2024-godu-rasskazali-eksperty/

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