Какая страна является двигателем роста мировой экономики в 2024 году, рассказали эксперты

Азиатский банк развития заявил, что Китай остается ключевым двигателем роста мировой экономики, несмотря на сложности, с которыми сталкивается сама страна, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Главный экономист АБР Альберт Пак в своем докладе "Перспективы развития Азии" отметил, что Китай продолжит играть важную роль в мировом экономическом развитии в ближайшие годы.

"Хотя рост экономики Китая в настоящее время замедляется, мы предполагаем, что он по-прежнему будет способствовать глобальному экономическому росту", — сказал Пак.

По прогнозам АБР, в 2024 году экономика Китая вырастет на 4,8%, что ниже целевого показателя правительства в 5%. В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2%, что соответствует официальной цели около 5%. Даже при умеренном темпе роста Китая его вклад в рост экономики Азии в 2024-2025 годах составит 46%, согласно данным АБР.

В настоящее время вклад Китая в мировой и азиатский ВВП составляет 18% и 48% соответственно по показателям паритета покупательской способности, используемым АБР, Всемирным банком и Международным валютным фондом.