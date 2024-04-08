Эксперт: Индия может обойти Китай по уровню экономического роста в 2028 году

Эксперты в области экономики заявили, что Индия может опередить Китай по уровню экономического роста уже в 2028 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Аналитики Bloomberg отмечают, что фондовый рынок Индии в настоящее время демонстрирует стабильный рост. Кроме того, индийское правительство активно привлекает иностранные инвестиции, поскольку крупные международные предприятия заинтересованы в заключении торговых соглашений с растущим рынком, охват которого составляет 1,4 млрд человек.

Производители самолетов (например, Boeing) получают рекордные заказы от индийских авиакомпаний, а технологические гиганты наращивают производство на индийских заводах. Например, таким образом, Apple стала производить больше iPhone именно в Индии.

Однако, несмотря на демонстрируемый рост, индийская экономика стоимостью 3,5 трлн долларов по-прежнему отстает от Китая, объем рынка которого составляет 17,8 трлн долларов. По данным экспертов, Индии предстоит вложиться в развитие инфраструктуры, чтобы составить конкуренцию Китаю.

Плохие дороги, неполный охват населения образованием, бюрократические проблемы и дефицит квалифицированных рабочих – это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются западные компании при открытии своих предприятий в Индии.

При этом по данным Bloomberg Economic, Индия может догнать Китай по уровню экономического роста уже в 2028 году благодаря тому, что покупательская способность населения за последние годы сильно выросла. Чтобы эти прогнозы сбылись, правительству необходимо вложиться в развитие инфраструктуры, справиться с дефицитом кадров и развивать города.