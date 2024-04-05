Глава BlackRock может лишиться двойного статуса в компании

Глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк может лишиться двойного статуса гендиректора и председателя совета директоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ларри Финк столкнулся с проблемой, связанной с его двойной ролью председателя совета директоров и генерального директора BlackRock. Британская компания Bluebell Capital Partners, владеющая активами BlackRock в размере 120 млн долларов, хочет усилить контроль над советом директоров компании, управляющей капиталом в размере 10 трлн долларов.

Представители Bluebell Capital Partners заявили, что совет директоров, состоящий из 17 членов, слишком велик и что руководство BlackRock не смогло обеспечить независимый надзор за руководством компании. Голосование за то, чтобы лишить Ларри Финка двойного статуса состоится на ежегодном общем собрании компании 15 мая.

Проблема двойной роли Ларри Финка возникает в связи с тем, что BlackRock подвергается критике из-за игнорирования экологических, социальных и управленческих факторов при инвестировании.

Политики-республиканцы называют Финка символом "пробудившегося капитализма", в то время как прогрессивные демократы утверждают, что инвестиционный фонд делает недостаточно для борьбы с изменениями климата.

BlackRock владеет акциями 5567 компаний, среди которых Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla, Amazon, Nvidia, Procter & Gamble, PepsiCo, The Coca Cola Company. Считается, что именно этот инвестиционный фонд во многом влияет на формирование политики каждой из этих компаний.