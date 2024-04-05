Эксперт: Оборот мировой туристической отрасли вырастет до 11,1 трлн долларов в 2024 году

Данные Всемирного совета по туризму и путешествиям демонстрируют рекордный рост мирового туризма в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Новое исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), ведущей правозащитной группы, занимающейся количественной оценкой экономического воздействия туризма, показало, что глобальное экономическое влияние туристической индустрии продолжает набирать обороты.

Для составления прогнозов аналитики собирают данные от правительств и отраслевых групп, анализируют потребительские расходы, и дают перспективную оценку будущему спросу и предложению в сфере туризма.

Ожидается, что в 2024 году объем туристического рынка достигнет рекордных 11,1 трлн долларов, превысив предыдущий максимум в 10 трлн долларов, достигнутый в 2019 году. Прогнозируется, что в следующем десятилетии туризм станет отраслью с оборотом в 16 трлн долларов, после чего на него будет приходиться 11,4% мировой экономики.

Сегодня каждый десятый человек в мире работает в сфере, так или иначе, связанной с туризмом или обслуживанием туристов. Ожидается, что к 2034 году этот показатель увеличится. По оценкам экспертов, на этот сектор будет приходиться 12,2% мирового рынка труда.