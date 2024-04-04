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Председатель ФРС США рассказал, что снижение процентной ставки может произойти во второй половине 2024 года

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что борьба Штатов с инфляцией еще далека от завершения, несмотря на прогресс, достигнутый в 2023 и 2024 годах, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Джером Пауэлл заявил, что борьба, которую Федеральная резервная система ведет с растущей инфляцией, еще не завершена. По его словам Центральному банку США необходима "большая уверенность" в том, что ценовое давление ослабевает, прежде чем снижать процентную ставку и кардинально менять стратегию денежно-кредитной политики.

Комментарии Пауэлла прозвучали в стенах Бизнес-школы Стэнфордского университета. Ранее представители ФРС заявили, что согласно последним прогнозам, они ожидают снижения ставки на 0,75 процентного пункта в этом году.

Комментарии Пауэлла совпадают с мнением других представителей ФРС, которые недавно заявили, что Центральный банк не торопится снижать процентную ставку. По данным экспертов, ФРС США может активизировать силы во второй половине 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2078684-predsedatel-frs-ssha-rasskazal-chto-snizhenie-protsentnoy-stavki-mozhet-proizoyti-vo-vtoroy-polovine-2024-goda/

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