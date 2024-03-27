Visa и Mastercard заключили историческое соглашение с бизнесом в США

Visa и Mastercard заключили с компаниями США знаковое соглашение, которое поможет бизнесу сэкономить на комиссиях, выплачиваемых платежным системам, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Данное соглашение является результатом двух десятилетий ожесточенных переговоров между платежными системами и бизнесом по поводу комиссий, годовой оборот которых в настоящее время достигает 100 млрд долларов.

Теперь бизнесмены смогут взимать с потребителей больше денег за использование карт под брендом Visa Infinite или Mastercard World Elite, которые обычно имеют более высокую комиссию, чем стандартные карты Mastercard и Visa.

К примеру, в настоящее время, если держатель карты Visa Infinite совершит транзакцию в ресторане на сумму 100 долларов, комиссия для ресторатора составит 2,60 доллара, тогда как при использовании клиентом традиционной бонусной карты Visa бизнесмен заплатит платежной системе всего 2,10 доллара. Новое соглашение позволит бизнесу "переложить" оплату высоких комиссий на потребителя.

Данная сделка еще должна получить одобрение суда. Если это произойдет, то бизнесмены в США получат возможность взимать с клиентов дополнительную комиссию.

Это угрожает перевернуть рынок премиальных кредитных карт в США, с держателей которых банки взимают высокие ежегодные членские взносы в обмен на такие привилегии, как скидки на авиаперелеты и проживание в отелях.