Производитель мороженого Magnum запустит новый бизнес

Компания по производству продуктов Unilever планирует выделить подразделение по производству мороженого популярных марок в отдельное производство, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Представители компании Unilever заявили, что подразделение по производству мороженого, которое выпускает такие бренды, как Wall's, Magnum и Ben & Jerry's и на которое приходится 16% общего объема продаж, будет лучше выделить в отдельный бизнес.

Гендиректор компании Хайн Шумахер, назначенный на эту должность в июле прошлого года, находится под сильным давлением акционеров. На плечи Шумахера возложена миссия стимулировать рост компании после нескольких лет затишья.

По его словам, бизнес по производству мороженого, вероятно, будет включен в листинг к концу 2025 года, но окончательное решение о том, как это будет сделано, пока не принято.

В компании также заявили, что руководство открыто для предложений по будущему размещению компании. В настоящее время предприятие работает в Роттердаме вместе с продовольственным подразделением.

Акции Unilever выросли на 5% после данного известия, в результате чего рыночная капитализация компании из индекса FTSE 100 выросла до 98 млрд фунтов стерлингов.