Неоплачиваемый женский труд будут учитывать при исследовании инфляции в США

Бюро трудовой статистики США теперь будет учитывать неоплачиваемый домашний труд женщин при исследовании уровня инфляции в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно последнему отчету, подготовленному Бюро трудовой статистики, женщины обеспечивают почти 80% работы по дому. Данная деятельность имеет решающее значение для поддержания расходов и уровня жизни.

В частности, именно женщины занимаются уходом за детьми и поддержанием порядка в доме. Сотрудники Бюро статистики собираются учитывать неоплачиваемый женский труд при расчете индекса потребительских цен.

ИПЦ опирается на исследования потребительских расходов. Он необходим для понимания, как домохозяйства тратят свои деньги. В настоящее время Бюро трудовой статистики стремится разработать показатель внутреннего производства. Бюро заключило контракт с Экономическим институтом Леви — беспартийным аналитическим центром государственной политики на базе Бард-колледжа — для этой цели.

"Авторы отчета надеются, что их усилия будут способствовать более тщательному изучению домохозяйств и помогут в усилиях по сокращению гендерного и экономического неравенства", — говорится в сообщении института во вторник.

По данным статистиков, качество жизни семей поддерживается не только постоянным потреблением, но и нематериальными усилиями, которые чаще всего ложатся на женские плечи.

Приготовление пищи, уборка и уход за престарелыми также являются частью потребительской экономики, поэтому, по мнению исследователей, они должны быть включены в расчет ИПЦ.