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Работающие жители Японии добились самого большого за 30 лет повышения зарплат

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Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Работающие жители Японии добились самого большого повышения заработной платы, зафиксированного за последние 30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Японские компании, в том числе Honda, Nippon Steel и ANA Holdings, предоставили работникам самое большое повышение заработной платы за последние 30 лет, подчеркнув инфляционную тенденцию и намекнув на то, что Банк Японии должен начать повышать процентные ставки.

Воодушевленные резким ростом стоимости жизни и растущей нехваткой рабочей силы, профсоюзы страны договорились о повышении заработной платы. Это важное событие для страны, в которой размер заработных плат не менялся с конца 1990-х годов.

Экономисты предполагали, что крупнейшие работодатели Японии предоставят работникам, состоящим в профсоюзе, среднее повышение заработной платы более чем на 4% по сравнению с 3,6% в прошлом году. Это самый большой прирост заработной платы, зафиксированный в стране с 1992 года.

Toyota заявила, что компания полностью приняла просьбу профсоюза о повышении ежемесячной заработной платы до 28 440 иен (193 доллара США), что является самой большой суммой с тех пор, как сопоставимые данные были впервые опубликованы в 1999 году. Nippon Steel согласилась на повышение базовой зарплаты на 11,8%. NEC согласилась повысить базовую заработную плату на 4,3%.

Акихико Мацуура, президент UA Zensen, одного из крупнейших профсоюзов страны, насчитывающего более 1,8 млн членов в розничной, пищевой, химической и других отраслях, заявил, что данное событие можно назвать историческим для рынка труда Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2068797-rabotayuschie-zhiteli-yaponii-dobilis-samogo-bolshogo-za-30-let-povysheniya-zarplat/

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