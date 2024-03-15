Работающие жители Японии добились самого большого за 30 лет повышения зарплат

Работающие жители Японии добились самого большого повышения заработной платы, зафиксированного за последние 30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Японские компании, в том числе Honda, Nippon Steel и ANA Holdings, предоставили работникам самое большое повышение заработной платы за последние 30 лет, подчеркнув инфляционную тенденцию и намекнув на то, что Банк Японии должен начать повышать процентные ставки.

Воодушевленные резким ростом стоимости жизни и растущей нехваткой рабочей силы, профсоюзы страны договорились о повышении заработной платы. Это важное событие для страны, в которой размер заработных плат не менялся с конца 1990-х годов.

Экономисты предполагали, что крупнейшие работодатели Японии предоставят работникам, состоящим в профсоюзе, среднее повышение заработной платы более чем на 4% по сравнению с 3,6% в прошлом году. Это самый большой прирост заработной платы, зафиксированный в стране с 1992 года.

Toyota заявила, что компания полностью приняла просьбу профсоюза о повышении ежемесячной заработной платы до 28 440 иен (193 доллара США), что является самой большой суммой с тех пор, как сопоставимые данные были впервые опубликованы в 1999 году. Nippon Steel согласилась на повышение базовой зарплаты на 11,8%. NEC согласилась повысить базовую заработную плату на 4,3%.

Акихико Мацуура, президент UA Zensen, одного из крупнейших профсоюзов страны, насчитывающего более 1,8 млн членов в розничной, пищевой, химической и других отраслях, заявил, что данное событие можно назвать историческим для рынка труда Японии.