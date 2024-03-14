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Аналитики назвали золото сырьевым товаром №1 в 2024 году

Опубликовано:

золотые слитки 100 грамм
Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аналитики JPMorgan заявили, что в настоящее время золото является товаром №1 на сырьевом рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Руководитель отдела исследований сырьевых товаров JPMorgan Наташа Канева заявила, что в ближайшее время цена на золото может достичь 2500 долларов. При этом на прошлой неделе цена данного товара преодолела исторический максимум в 2195,15 долларов.

"Чтобы достичь нового максимума, инвесторам нужно подтверждение, что уровень инфляции продолжает снижаться, а ФРС США действительно стремится снизить процентную ставку", — заявила она.

Ожидается, что долгожданный поворот ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике еще сильнее повысит привлекательность золота по сравнению с доходными активами, например, облигациями.

Политики заявили, что им необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция приближается к целевому показателю в 2%, прежде чем снижать стоимость кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2068110-analitiki-nazvali-zoloto-syrevym-tovarom-1-v-2024-godu/

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