FT: Американцы довольны экономикой, но не готовы признать это заслугой Байдена

Американцы все чаще одобрительно высказываются о росте экономики в стране, однако не все готовы признать это заслугой Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно опросу FT-Michigan Ross, почти половина избирателей США заявили, что сейчас они живут более комфортно, чем в последние годы, а также могут не только покрывать свои основные расходы, но и накапливать капитал.

Об этом заявили 48% опрошенных в марте 2024 года по сравнению с 43% в ноябре 2023 года, когда им впервые был задан этот вопрос. Аналогичным образом, 30% респондентов описали общие экономические условия в США как отличные или хорошие по сравнению с 21% в ноябре.

При этом рейтинг одобрения действующего президента Джо Байдена и его усилий в области экономики в марте 2024 года остался на том же уровне, что и в ноябре 2023 года, и составил всего 36%. Тогда как рейтинг неодобрения составил 59%. Данный показатель снизился всего на два пункта за последние четыре месяца.

"Это плохая новость для президента Байдена, потому что больше избирателей оценивают его усилия по поддержанию экономики скорее отрицательно, чем положительно.

Это должно обеспокоить его команду, поскольку данный рейтинг может говорить об общем настроении избирателей", — сказал Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса при Мичиганском университете.

Мрачные новости о результатах опросов появились как раз в тот момент, когда президент начинает свою предвыборную кампанию, частично основанную на экономическом буме в США, который произошел за период его президентства.