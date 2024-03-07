Ожидается ли снижение процентной ставки в США в 2024 году, рассказали в ФРС

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что процентная ставка начнет снижаться в 2024 году, но не назвал точной даты, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Пауэлл заявил, что политики по-прежнему внимательно следят за рисками, которые представляет инфляция, и не хотят снижать процентную ставку слишком резко.

"При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона учетной ставки мы будем тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков", — заявил председатель ФРС США.

По его словам, снижать показатель целевого диапазона будет нецелесообразно до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что показатель инфляции устойчиво приближается к 2%.

Джером Пауэлл также отметил, что благодаря сильной экономике и укрепляющемуся рынку труда, а также прогрессу, достигнутому политиками, ФРС США может подойти к вопросу снижения процентной ставки осторожно, вдумчиво и с большей уверенностью.

Акции продемонстрировали рост после данного заявления со стороны главы ФРС, при этом промышленный индекс Доу-Джонса поднялся более чем на 250 пунктов. Доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку показатели базовых 10-летних облигаций снизились примерно на 0,3 процентного пункта, до 4,11%.