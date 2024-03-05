Эксперты: Шоколада на прилавках станет меньше из-за дефицита какао

Растущие цены на какао вынуждают производителей шоколада прибегать к новым рецептурам и выпускать сладости с меньшим содержанием дорогого ингредиента, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Еще в прошлом году компания Mars изменила рецептуру популярного шоколадного батончика Galaxy, уменьшив его стандартную массу на 10 г. Это удивило потребителей, но не представителей отрасли.

По данным экспертов Bloomberg, один из главных принципов, которого придерживаются все производители кондитерских изделий, звучит как "используй меньше какао, когда цена на него растет". В эти периоды производители переключаются на другие виды сладостей. Например, на печенье.

Цены на какао поднялись до рекордно высокого уровня в 2024 году из-за неурожая и засухи в Западной Африке. Ожидается, что эти проблемы не закончатся в ближайшее время.

До сих пор компании перекладывали более высокие затраты на потребителей, повышая цены на продукцию. Однако каждое повышение цен ставит под угрозу рост продаж. Поэтому сейчас многие компании пересматривают свои стратегии и стремятся выпускать больше изделий, которые не содержат какао.