ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до конца июня

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти еще на три месяца в стремлении повлиять на текущий рост цен на нефть, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Ограничения на добычу нефти в ведущих странах-производителях должны были истечь в конце марта, однако было принято решение о продлении данных мер до конца июня.

Серия сокращений добычи странами-членами ОПЕК+ началась в 2022 году. Данные меры были направлены на поддержку цен на фоне роста добычи в США и вялого мирового спроса. В январе вступили в силу последние добровольные сокращения. С этого момента совокупные планы добычи стран-членов снизились примерно на 2,2 млн баррелей в день.

"Это решение говорит о сплоченности членов ОПЕК+ и подтверждает, что группа не торопится возвращать объемы поставок. Все будет происходить постепенно", — сказал Джакомо Ромео, аналитик Jefferies.

Нефть марки Brent, международный эталон, подорожала на 6%, а ее эквивалент в США почти на 8% с тех пор, как в конце ноября было впервые объявлено о последнем сокращении добычи.

Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и нападения на коммерческое судоходство со стороны хуситов, цена на нефть остается значительно ниже уровня в 100 долларов за баррель, который в последний раз наблюдался летом 2022 года.