Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до конца июня

Опубликовано:

Нефтяные вышки и нефтепровод
Нефтяные вышки и нефтепровод. Иллюстративное фото: Gary Kavanagh / Getty Images

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти еще на три месяца в стремлении повлиять на текущий рост цен на нефть, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ограничения на добычу нефти в ведущих странах-производителях должны были истечь в конце марта, однако было принято решение о продлении данных мер до конца июня.

Серия сокращений добычи странами-членами ОПЕК+ началась в 2022 году. Данные меры были направлены на поддержку цен на фоне роста добычи в США и вялого мирового спроса. В январе вступили в силу последние добровольные сокращения. С этого момента совокупные планы добычи стран-членов снизились примерно на 2,2 млн баррелей в день.

"Это решение говорит о сплоченности членов ОПЕК+ и подтверждает, что группа не торопится возвращать объемы поставок. Все будет происходить постепенно", — сказал Джакомо Ромео, аналитик Jefferies.

Нефть марки Brent, международный эталон, подорожала на 6%, а ее эквивалент в США почти на 8% с тех пор, как в конце ноября было впервые объявлено о последнем сокращении добычи.

Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и нападения на коммерческое судоходство со стороны хуситов, цена на нефть остается значительно ниже уровня в 100 долларов за баррель, который в последний раз наблюдался летом 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2064292-opek-prodlila-sokraschenie-dobychi-nefti-do-kontsa-iyunya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.