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Уоррен Баффет дал советы акционерам Berkshire Hathaway в своем ежегодном письме

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Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: J. Kempin/Getty Images

Самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет разослал акционерам своей компании Berkshire Hathaway ежегодное письмо с отчетом, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Баффет начал письмо, отдав дань уважения Чарли Мангеру, вице-председателю Berkshire, который умер в ноябре 2023 года. Он назвал Мангера архитектором их совместного бизнеса.

Далее Баффет сообщил, что его страховой конгломерат заработал рекордные 96 млрд долларов в 2023 году, хотя некоторые ключевые составляющие портфеля, такие как коммунальные предприятия и железнодорожные подразделения BNSF, показали не самые высокие результаты.

Он также поднял вопрос преемственности в компании, заявив, что Грег Абель, который руководит всеми нестраховыми операциями Berkshire, во всех отношениях готов в скором времени стать генеральным директором компании.

Баффет также сделал ряд важных замечаний, которые, по мнению экспертов, могут взять на вооружение все инвесторы.

Во-первых, он заявил, что не стоит недооценивать значимость прироста капитала.По его словам, именно прирост капитала станет важным компонентом роста стоимости Berkshire в предстоящие десятилетия.

Во-вторых, он отметил, что в ближайшие годы перспективными компаниями для инвесторов станут Coca-Cola и American Express.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2062969-uorren-baffet-dal-sovety-aktsioneram-berkshire-hathaway-v-svoem-ezhegodnom-pisme/

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