Европейский центральный банк потерпел убытки по итогам 2023 года. Это первый год за последние 20 лет, когда ЕЦБ ушел в минус, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Европейский центральный банк сообщил об убытках в размере 1,3 млрд евро (1,4 млрд долларов) по итогам 2023 года. При этом убытки могли быть еще более значительными, если бы банк не высвободил 6,6 млрд из резерва на покрытие финансовых рисков.

ЕЦБ заявил, что ожидает дальнейших потерь в течение следующих нескольких лет, которые не повлияют на "его способность проводить эффективную денежно-кредитную политику". Только после этого финансовый институт ожидает вернуться к устойчивой прибыли.

Центральный банк повысил процентную ставку с отрицательного показателя до рекордных 4% в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года в ответ на рост инфляции после пандемии COVID-19 и частичную потерю доступа к российским энергоносителям после вторжения России в Украину.

У учреждения увеличились процентные расходы по ключевым обязательствам, в то время как процентные доходы имеют фиксированные ставки или длительные сроки погашения.

"Финансовая мощь ЕЦБ дополнительно подчеркивается его капиталом и значительными счетами переоценки, которые в совокупности составили 46 млрд евро на конец 2023 года", — говорится в заявлении центрального банка.