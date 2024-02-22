Японский индекс Nikkei 225 достиг многолетнего рекордного уровня

Японский индекс Nikkei 225 достиг рекордного максимума, поскольку высокая корпоративная прибыль способствовала стремительному ралли японских акций, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В среду, 21 февраля, японский индекс Nikkei 225 достиг 38 924,88 пунктов, превысив предыдущий рекордный максимум в 38 915,87 пунктов, достигнутый в 1989 году.

Индексы Nikkei и Topix показали выдающиеся результаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продемонстрировав рост более чем на 10% в 2024 году после роста более чем на 25% в 2023 году — это лучший годовой прирост данных индексов как минимум за десятилетие.

Хорошие корпоративные доходы японских компаний в третьем квартале 2023 года побудили стратегов Bank of America повысить прогноз Nikkei 225 на конец 2024 года с 38 500 пунктов до 41 000. Прогнозы по Topix были повышены до 2850 пунктов с 2715.

Ралли также было поддержано ослабшей иеной, которая в этом году потеряла около 6% по отношению к доллару и, похоже, находится на пути к падению до 33-летнего минимума.

Инвесторы вкладывают средства в японские акции, следуя оптимистичным призывам Уоррена Баффета в отношении Японии и приветствуя стремление японского правительства к более масштабным реформам корпоративного управления.

Данные Токийской фондовой биржи показали, что в январе иностранцы инвестировали более двух триллионов иен в премиальные предложения биржи — ее крупнейшие и наиболее ликвидные акции.