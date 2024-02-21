Япония укрепила экономику благодаря резкому росту поставок автозапчастей

Экономика Японии постепенно стабилизируется благодаря резкому росту поставок транспортных средств, автозапчастей и оборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Последние правительственные данные свидетельствуют о том, что экспорт из Японии вырос почти на 12% в январе 2024 года. Этот значительный рост объясняется увеличением поставок транспортных средств, автозапчастей и оборудования.

Экспортные успехи помогли стране сократить торговый дефицит до 1,76 трлн иен (12 млрд долларов), при этом импорт снизился на 9,6% по сравнению с предыдущим годом.

Особенно заметен рост объема экспорта в Северную Америку, другие азиатские страны и на Ближний Восток. Вместе с тем, объем импорта сократился до 9 трлн иен (60 млрд долларов), причем наибольшее снижение пришлось на нефть, природный газ и железную руду.

По предварительному отчету Министерства финансов, экспорт достиг 7,3 трлн иен (48 млрд долларов), демонстрируя рост второй месяц подряд. Рост экспорта превзошел ожидания аналитиков, составив около 10%.

Ранее в этом месяце стало известно, что Япония выбыла из тройки крупнейших мировых экономик, уступив Германии и заняв четвертую позицию. На данный момент тройку лидеров среди мировых экономик составляют США, Китай и Германия.