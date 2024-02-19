Глобальные компании будут сокращать расходы в 2024 году

Публичные компании в 2024 году стремятся значительно сократить расходы. Речь идет, как о закрытии филиалов, так и об увольнении персонала, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Производители игрушек и косметики, компании-разработчики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие предприятия, торгующиеся на Уолл-Стрит, сообщили, что в 2024 году собираются значительно сокращать расходы.

В феврале о сокращениях уже объявили такие гиганты, как производитель кукол Барби Mattel, финансовая компания PayPal, технологическая компания Cisco, спортивный бренд Nike, производитель косметики Estée Lauder, а также бренд самых популярных в мире джинсов Levi Strauss.

Поскольку потребители стали менее охотно тратить деньги в последние месяцы, компании чувствуют давление со стороны инвесторов, заставляющих их делать то же самое. Руководители стремятся показать акционерам, что они приспосабливаются к потребительскому спросу и активно противодействуют росту расходов.

Грегори Дако, главный экономист EY, говорит, что в прошлые годы компаниям могло сойти с рук перекладывание высоких расходов на клиентов, которые были готовы тратить деньги на все: от новой бытовой техники до пляжного отдыха. Но ценовая власть бизнеса ослабла, поэтому руководители ищут другие способы управления бюджетом или получения большей прибыли.

"Вы находитесь в среде, где усталость от затрат является важной частью уравнения для потребителей и руководителей бизнеса", — сказал Дако.

Сообщается, что в ближайшие месяцы компании планируют сосредоточиться на увеличении прибыли без значительного повышения цен и роста продаж.