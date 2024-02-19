Дубай побил финансовые рекорды в 2023 году благодаря "золотым" визам

Выдача долгосрочных виз иностранным инвесторам помогла Дубаю в 2023 году развить в городе предпринимательскую среду, а также поддержать сектор недвижимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В разгар глобальной пандемии, когда Дубай столкнулся с оттоком эмигрантов и растущей конкуренцией со стороны соседних бизнес-центров, правительство начало выдавать "золотые" визы иностранным инвесторам. Это решение по сей день помогает городу избежать кризиса коммерческой недвижимости, охватившего весь мир.

Объединенные Арабские Эмираты решили отойти от сложившейся десятилетиями экономической модели, согласно которой вид на жительство можно получить, трудоустроившись в местных компаниях.

Чиновники расширили список претендентов на получение долгосрочных "золотых" виз, отменили требование к наличию в бизнесе мажоритарного местного партнера, перешли на рабочую неделю с понедельника по пятницу и узаконили совместное проживание пар, не состоящих в браке.

Это дало масштабные результаты. По итогам 2023 года в городе было зарегистрировано 411 802 действующие лицензии на ведение бизнеса. Это на 30% больше, чем в 2022 году, и на 75% больше, чем в 2021 году.

Ранее в этом месяце Международный финансовый центр Дубая сообщил, что количество зарегистрированных там организаций выросло на 26% в 2023 году по сравнению с годом ранее и превысило 5500. В свободной зоне сейчас работают около 41 600 человек — рост на 15%.

"Рынок коммерческой недвижимости Дубая сильно отличается от тенденций, которые мы наблюдаем во всем мире.

В то время как многие западные рынки ориентируются на гибридную модель или работу в удаленном формате, здесь наблюдается всплеск спроса на коммерческую недвижимость, почти все компании вернулись в офисы", — сказала Пратьюша Гуррапу, руководитель отдела исследований и консультирования компании по недвижимости Cushman & Wakefield Core.

Эксперты отмечают, что рост Дубая во многом обеспечили азиатские банкиры, переехавшие сюда, а также российские предприниматели, которые начали вести бизнес в Дубае после февраля 2022 года.