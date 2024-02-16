Помолвочные кольца для мужчин стали популярны во всем мире

Помолвочные кольца для мужчин набирают все большую популярность во всем мире, формируя новый сегмент рынка ювелирных изделий, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Помолвочное кольцо, которое одевает на палец невесты ее жених во время предложения руки и сердца, давно считается признаком серьезности намерений, а также традицией, которую не нарушают. Однако современные традиции равноправного партнерства меняют этот подход. Теперь женихи тоже получают в подарок от невест собственное помолвочное кольцо.

Таким образом, и будущий муж, и будущая жена до свадьбы уже ходят с кольцами, демонстрируя миру, что в скором времени они вступят в законный брак. Помолвочные кольца для мужчин являются обычной практикой в Чили, Швеции и Бразилии, однако во всех остальных странах эта традиция начала распространяться относительно недавно.

Ягмур Телаферли, руководитель отдела бренд-коммуникаций и контента нью-йоркской ювелирной компании Eternate, говорит, что производители понимают спрос и начинают выпускать отдельные линейки колец для мужчин.

Это уже сделали такие мировые гиганты, как Tiffany&Co и Brilliant Earth. В отличие от минималистичных обручальных колец помолвочные инкрустированы бриллиантами. Однако в отличие от колец невесты они более сдержанны.

Тобиас Корминд, управляющий директор лондонского интернет-магазина бриллиантов 77 Diamonds, говорит, что примерно семь лет назад спрос на мужские помолвочные кольца был близок к нулю. Сейчас примерно каждый тридцатый заказ содержит именно такой запрос.

Эксперты заявляют, что новый тренд может сформировать новый постоянный сегмент рынка ювелирных изделий.