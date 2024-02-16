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Помолвочные кольца для мужчин стали популярны во всем мире

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Обручальное кольцо между страниц книги
Кольца. Иллюстративное фото: pixabay.com

Помолвочные кольца для мужчин набирают все большую популярность во всем мире, формируя новый сегмент рынка ювелирных изделий, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Помолвочное кольцо, которое одевает на палец невесты ее жених во время предложения руки и сердца, давно считается признаком серьезности намерений, а также традицией, которую не нарушают. Однако современные традиции равноправного партнерства меняют этот подход. Теперь женихи тоже получают в подарок от невест собственное помолвочное кольцо.

Таким образом, и будущий муж, и будущая жена до свадьбы уже ходят с кольцами, демонстрируя миру, что в скором времени они вступят в законный брак. Помолвочные кольца для мужчин являются обычной практикой в Чили, Швеции и Бразилии, однако во всех остальных странах эта традиция начала распространяться относительно недавно.

Ягмур Телаферли, руководитель отдела бренд-коммуникаций и контента нью-йоркской ювелирной компании Eternate, говорит, что производители понимают спрос и начинают выпускать отдельные линейки колец для мужчин.

Это уже сделали такие мировые гиганты, как Tiffany&Co и Brilliant Earth. В отличие от минималистичных обручальных колец помолвочные инкрустированы бриллиантами. Однако в отличие от колец невесты они более сдержанны.

Тобиас Корминд, управляющий директор лондонского интернет-магазина бриллиантов 77 Diamonds, говорит, что примерно семь лет назад спрос на мужские помолвочные кольца был близок к нулю. Сейчас примерно каждый тридцатый заказ содержит именно такой запрос.

Эксперты заявляют, что новый тренд может сформировать новый постоянный сегмент рынка ювелирных изделий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2061335-pomolvochnye-koltsa-dlya-muzhchin-stali-populyarny-vo-vsem-mire/

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