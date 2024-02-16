Как Китайский Новый год влияет на сферу туризма, рассказали эксперты

Популярность путешествий традиционно восстановилась в Китае в период празднования китайского Нового года, который в этом году отмечают с 10 по 24 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По официальным данным, за первые шесть дней национальных новогодних праздников в Китае было совершено более 61 млн железнодорожных поездок. Это самый высокий показатель, по данным Bloomberg News, за последние пять лет. Популярность путешествий выросла на 61% даже по сравнению с тем же периодом 2023 года.

"Потребители в Китае начали вновь вкладываться в путешествия и в новые впечатления. Показатели расходов превзошли ожидания.

Многие ожидали, что такой всплеск путешествий случится уже в 2023 году, однако тогда страна все еще боролась со вспышкой COVID-19", — сказал Фредерик Нейман, главный экономист по Азии в HSBC Holdings.

Министерство торговли Китая сообщило, что граждане забронировали на 60% больше отелей по сравнению с прошлым годом.

Лунный Новый год — самый важный праздник в Китае. Это событие, во время празднования которого люди традиционно едут проведать свои семьи и путешествуют по всему Китаю.

Жители Китая также являются одними из самых активных путешественников, выбирающих международные маршруты. Восстановление внутреннего туризма на Лунный Новый год также сигнализирует, что многие граждане Китая, возможно, будут чаще ездить за рубеж в этом году.