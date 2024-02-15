Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Япония выбыла из тройки сильнейших экономик мира

Опубликовано:

Япония
Япония. Иллюстративное фото: pexels.com

Япония выбыла из тройки крупнейших экономик мира по итогам 2023 года, уступив третью строчку Германии и разместившись на четвертом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно новым правительственным данным, номинальный ВВП Японии в 2023 году составил 4,2 трлн долларов. В Германии этот показатель составил 4,4 трлн долларов. При этом именно номинальный ВВП, который не отражает различия нацэкономик и выражается в долларовом эквиваленте, используют для сравнения экономик мира.

В 2010 году Япония сместилась в данном рейтинге со второй строчки на третью. Это произошло из-за резкого роста экономики Китая. С тех пор тройка лидеров была неизменной: США, Китай и Япония.

Однако в 2023 году японская экономика постепенно начала терять свою конкурентоспособность и производительность. На это сильно повлияло сокращение населения. По данным аналитиков, население Японии стремительно стареет, в то время как рождаемость падает.

И Япония, и Германия построили свою экономику за счет сильного малого и среднего бизнеса с высокой производительностью. В отличие от Японии, Германия продемонстрировала прочную экономическую основу на фоне сильного евро и инфляции. Слабая иена также является еще одним фактором ослабления японской экономики.

"Еще несколько лет назад Япония могла похвастаться мощным автомобильным сектором. Но с появлением электромобилей страна постепенно начала терять даже это преимущество", — заявил Тецудзи Оказаки, профессор экономики Токийского университета.

Исторически Япония получила статус "экономического чуда". Стране удалось возродиться после Второй мировой войны и сделать фразу "Сделано в Японии" признаком качества. Однако сейчас, по словам аналитиков, стране необходимо нечто большее, чтобы сохранять лидерские позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2061103-yaponiya-vybyla-iz-troyki-silneyshih-ekonomik-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.