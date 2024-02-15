Япония выбыла из тройки сильнейших экономик мира

Япония выбыла из тройки крупнейших экономик мира по итогам 2023 года, уступив третью строчку Германии и разместившись на четвертом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно новым правительственным данным, номинальный ВВП Японии в 2023 году составил 4,2 трлн долларов. В Германии этот показатель составил 4,4 трлн долларов. При этом именно номинальный ВВП, который не отражает различия нацэкономик и выражается в долларовом эквиваленте, используют для сравнения экономик мира.

В 2010 году Япония сместилась в данном рейтинге со второй строчки на третью. Это произошло из-за резкого роста экономики Китая. С тех пор тройка лидеров была неизменной: США, Китай и Япония.

Однако в 2023 году японская экономика постепенно начала терять свою конкурентоспособность и производительность. На это сильно повлияло сокращение населения. По данным аналитиков, население Японии стремительно стареет, в то время как рождаемость падает.

И Япония, и Германия построили свою экономику за счет сильного малого и среднего бизнеса с высокой производительностью. В отличие от Японии, Германия продемонстрировала прочную экономическую основу на фоне сильного евро и инфляции. Слабая иена также является еще одним фактором ослабления японской экономики.

"Еще несколько лет назад Япония могла похвастаться мощным автомобильным сектором. Но с появлением электромобилей страна постепенно начала терять даже это преимущество", — заявил Тецудзи Оказаки, профессор экономики Токийского университета.

Исторически Япония получила статус "экономического чуда". Стране удалось возродиться после Второй мировой войны и сделать фразу "Сделано в Японии" признаком качества. Однако сейчас, по словам аналитиков, стране необходимо нечто большее, чтобы сохранять лидерские позиции.