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Эксперты: Рынок нефти стал более локальным из-за нападений в Красном море

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Эксперты заявляют, что рынок нефти становится все более локальным из-за нападения повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Аналитики Bloomberg отмечают, что снижение танкерного движения через Суэцкий канал стимулирует развитие двух отдельных торговых регионов. Первый фокусируется вокруг Атлантического бассейна, включая Северное море и Средиземное море, в то время как второй охватывает Персидский залив, Индийский океан и Восточную Азию.

Между этими регионами все еще есть движение сырой нефти (по более длительному и дорогостоящему маршруту вокруг южной оконечности Африки), но тенденции указывают на то, что связь может быть нарушена в ближайшее время.

Согласно данным трейдеров, несколько нефтеперерабатывающих заводов по всей Европе в последний месяц отказались от закупок иракской нефти из Басры, в то время как покупатели с континента активно интересуются грузами из Северного моря и Гайаны.

В Азии увеличился спрос на нефть Murban из Абу-Даби, что привело к резкому росту спотовых цен в середине января, в то время как поток нефти из Казахстана в Азию значительно уменьшился.

Тем временем, согласно отслеживанию судов Kpler, поставки сырой нефти из США в Азию в прошлом месяце упали более чем на треть по сравнению с декабрем.

"Смещение в сторону упрощения логистики грузов имеет коммерческий смысл, и так будет до тех пор, пока инциденты в Красном море будут поддерживать высокие тарифы", — отметил Виктор Катон, ведущий аналитик по вопросам сырьевой нефти в аналитической компании Kpler.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060089-eksperty-rynok-nefti-stal-bolee-lokalnym-iz-za-napadeniy-v-krasnom-more/

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